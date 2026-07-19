இளநீர் விலை ஒரு ருபாய் உயர்வு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி, ஆனைமலை தாலுகா பகுதியில், இளநீர் பண்ணை விலை கடந்த வாரத்தை விட, ஒரு ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.
ஆனைமலை இளநீர் உற்பத்தியாளர் சங்கத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீனிவாசன் கூறியதாவது:
இந்த வாரம், நல்ல தரமான குட்டை, நெட்டை வீரிய ஒட்டு இளநீரின் விலை கடந்த வாரத்தை விட, ஒரு ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு, 52 ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. ஒரு டன் இளநீரின் விலை, 20,250 ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெயில் அதிகரித்துள்ளது. பருவமழை இல்லாததன் காரணமாக, இளநீர் மகசூல் வெகுவாக குறைந்துள்ளது.
கர்நாடகா மாநில சந்தையிலும், இளநீர் வரத்து பெருமளவில் குறைந்துள்ளது. இதன் காரணத்தால் இளநீரின் தேவை கணிசமான அளவில் உயர்ந்துள்ளது.
வரும் நாட்களிலும் இளநீர் வரத்து குறையலாம். எனவே, தரமான இளநீரை எந்த காரணத்தைக் கொண்டும் குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டாம்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்தார்.