புதிய தறிக்கூடம் அமைக்க உதவித்தொகை வாய்ப்பை பயன்படுத்த நெசவாளர்களுக்கு அழைப்பு

புதிய தறிக்கூடம் அமைக்க உதவித்தொகை வாய்ப்பை பயன்படுத்த நெசவாளர்களுக்கு அழைப்பு
புதிய தறிக்கூடம் அமைக்க உதவித்தொகை வாய்ப்பை பயன்படுத்த நெசவாளர்களுக்கு அழைப்பு
ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM
மேட்டுப்பாளையம்: ‘‘கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு, ரூ.3 லட்சம் மதிப்புள்ள மின்னணு ஜக்கார்டு பெட்டி, 90 சதவீதம் மானியத்திலும், கைத்தறி நெசவுக்கூடம் அமைக்க, மத்திய அரசு, ரூ.1.20 லட்சம் உதவித்தொகை வழங்குகிறது,’’ என, மத்திய அரசின் ஜவுளித்துறை அமைச்சகத்தின் நெசவாளர் சேவை மைய உதவி இயக்குனர் புகழேந்தி பேசினார்.
சிறுமுகையில், 12வது தேசிய கைத்தறி தினவிழா தனியார் மண்டபத்தில் நடந்தது. மத்திய அரசு ஜவுளி துறையும், சிறுமுகை ஹேண்ட்லுார் புரொட்யூசர் கம்பெனியும் இணைந்து விழாவை நடத்தியது. மத்திய அரசின் ஜவுளித்துறை அமைச்சகத்தின் நெசவாளர் சேவை மைய உதவி இயக்குனர் புகழேந்தி தலைமை வகித்து பேசியதாவது:
கைத்தறி நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த, மத்திய அரசு பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் வழங்குகிறது. மூன்று லட்சம் மதிப்புள்ள, 960 ஹூக் கொண்ட மின்னணு ஜக்கார்டு பெட்டி, 90 சதவீதம் மானியத்தில் நெசவாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. கைத்தறி உபகரணங்கள் நெசவாளர்களுக்கும் வழங்கப்படுகிறது. சிறுமுகையில், விரைவில் 50 நெசவாளர்களுக்கு தறி உபகரணங்கள் வழங்கப்படும். புதிதாக தறிக்கூடம் அமைக்க, மத்திய அரசு 1.20 லட்சம் உதவித்தொகை வழங்குகிறது. இந்த வாய்ப்பை, நெசவாளர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
சிறுமுகையில், தேசிய விருது பெற்ற ஆறு கைத்தறி நெசவாளர்கள் உள்ளனர். இவர்களுக்கு மாதம், 8,000ம் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. நெசவாளர்களின் மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகையும் வழங்கப்படுகிறது. நெசவாளர்கள் தேசிய விருது பெறுவதற்கு, தகுந்த முறையில் முயற்சி செய்ய வேண்டும். 20 நெசவாளர் கொண்ட குழு அமைத்து பதிவு செய்தால், அந்த குழுவுக்கு, 15 சதவீதம் மானியத்தில் நுால் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு, உதவி இயக்குனர் பேசினார்.
சிறுமுகை ஹேண்ட்லுார் புரொட்யூசர் கம்பெனி சார்பில், பிரியா நாகேந்திரன், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ள மூன்று கைத்தறி நெசவாளர் குழந்தைகளுக்கு உயர்கல்விக்காக, தலா 3,000 ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கினார். 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு ஆண்டுதோறும், 5,000 ரூபாய் நிதி உதவி, உறுப்பினர் மரணம் அடைந்தால், இறுதி சடங்கு செய்ய, 10 ஆயிரம் நிதி வழங்கப்படும் என, அவர் பேசினார்.
சங்கரா கண் மருத்துவமனை, கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு இலவச கண் பரிசோதனை மேற்கொண்டது. கைத்தறி நெசவாளர் குணசேகரனுக்கு, மூன்று லட்சம் மதிப்புள்ள மின்னணு ஜக்கார்டு பெட்டி வழங்கப்பட்டது. 200க்கும் மேற்பட்ட நெசவாளர்கள் பங்கேற்றனர். நெசவாளர் சேவை மைய அலுவலர் சிதம்பரம் நன்றி கூறினார்.