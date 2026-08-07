ஆனைமயைாறு – நல்லாறு அணை திட்டம் என்னாச்சு! செயல்படுத்த விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
ஆனைமயைாறு – நல்லாறு அணை திட்டம் என்னாச்சு! செயல்படுத்த விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:41 PM
பொள்ளாச்சி: ‘ஆனைமலையாறு – நல்லாறு அணைத்திட்டம் செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என, விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
பொள்ளாச்சி சப் – கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நேற்று நடந்தது. சப் – கலெக்டர் ராமகிருஷ்ணசாமி தலைமை வகித்தார். நேர்முக உதவியாளர் வாசுதேவன் முன்னிலை வகித்தார்.
விவசாயிகள் பேசியதாவது:
தாவளம் பகுதியில் விபத்துகளை தடுக்க வேகத்தடை அமைக்க வேண்டும். தொண்டாமுத்துார் பகுதியில் கால்வாய் அருகே நிலம் வாங்கி, எவ்வித அனுமதியின்றி தண்ணீர் கொண்டு செல்வதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
குடிநீர் வடிகால் வாரியம் வாயிலாக, குழாய் பதிக்கும் பணிகளால் ஏழு கிளை கால்வாய்கள் இரண்டு கி.மீ.,க்கு சேதமடைந்துள்ளது. இதை சீரமைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வறட்சி நிலவும் சூழலில், உயிர் தண்ணீர் வழங்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கால்வாய்களில் கோழி இறைச்சிக்கழிவுகள், மற்ற கழிவுகளை வீசிச் செல்கின்றனர். அவற்றை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஜல்லிபட்டியில், வனவிலங்குகளால் சேதம் ஏற்பட்டால் தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்; நிவாரணம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், இதுவரை நிவாரணம் வழங்கவில்லை. காட்டுப்பன்றி, யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகளால் தென்னை உள்ளிட்ட பயிர்கள் சேதமடைவதால் நஷ்டம் ஏற்படுகிறது. இதை தடுக்க காட்டுப்பன்றிகளை சுட்டுப்பிடிக்க வேண்டும்.
சட்டக்கல்புதுாரில் குவாரி அமைக்க அனுமதி வழங்க கூடாது. விவசாயிகளுக்கு தேவைக்கேற்ப உரம் தட்டுப்பாடு இன்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஆனைமலையாறு – நல்லாறு அணைத்திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் பலன் இல்லை. தற்போதுள்ள அரசாவது இதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, பேசினர்.
சப்–கலெக்டர் பேசுகையில், ‘‘வனவிலங்கு பிரச்னைகளுக்கு உரிய தீர்வு காணப்படும். அனுமதியின்றி தண்ணீர் எடுத்துச் செல்லப்படுகிறதா என அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்,’’ என்றார்.