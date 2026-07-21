செல்வ சிந்தாமணி குளக்கரையில் இதென்ன இவ்வளவு கழிவு மண்! மாநகராட்சி ஊழியர்களே குவிப்பது ஏன்?
செல்வ சிந்தாமணி குளக்கரையில் இதென்ன இவ்வளவு கழிவு மண்! மாநகராட்சி ஊழியர்களே குவிப்பது ஏன்?
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:21 PM
கோவை: செல்வபுரம் ஐ.யு.டி.பி. காலனிக்கு எதிரே செல்வ சிந்தாமணி குளக்கரையில் குவியல் குவியலாக கழிவு மண் கொட்டப்பட்டு உள்ளன. பழைய சோபா, மெத்தைகளும் போடப்பட்டுள்ளன. குப்பையும் கிடக்கிறது.
இங்கு குப்பையை கொட்டக் கூடாது என மாநகராட்சியில் இருந்து பிளக்ஸ் பேனர் வைத்திருக்கின்றனர். ஒன்றல்ல.. இரண்டல்ல... மூன்று இடத்தில் அறிவிப்பு பலகை இருக்கிறது. போதாக்குறைக்கு ‘சிசி டிவி’ கேமராவும் பொருத்தியுள்ளனர். இருந்தாலும் அதே இடத்தில் குப்பை கொட்டுகின்றனர்; எடுக்கின்றனர்.
இதில் இன்னொரு கொடுமை என்னவெனில், குறுக்கு வீதிகளில் இருந்து கழிவு மண்ணை அள்ளிக் கொண்டு வந்து குவித்து வைத்திருப்பதே மாநகராட்சி ஊழியர்கள் தானாம். இங்கிருந்து இன்னும் எடுக்காததால் குவிந்து கிடக்கிறது.
இதேபோல், செல்வ சிந்தாமணி குளத்துக்கு செல்லும் மற்றொரு வழித்தடத்திலும் மண் கழிவு குவித்து வைக்கப்பட்டு உள்ளது. முத்தண்ணன் குளத்தில் இருந்து இந்த குளத்துக்கு தண்ணீர் வரும் வாய்க்காலை துார்வாரி, கல்வெட்டு பாலத்தின் மீது குவித்து வைத்திருக்கின்றனர்.
இதேபோல், சாயிபாபா காலனி ராஜா அண்ணாமலை ரோடு புது நெசவாளர் காலனி பகுதியில் குப்பை மற்றும் மணல் மேடு போல் கழிவு மண் குவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அகற்ற மாநகராட்சி துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.