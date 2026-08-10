மேட்டுப்பாளையத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு எப்போது?

மேட்டுப்பாளையத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு எப்போது?
மேட்டுப்பாளையத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு எப்போது?
ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் நகரில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு, எப்போது தீர்வு கிடைக்கும் என, சுற்றுலாப் பயணிகளும், பொதுமக்களும் ஆவலோடு எதிர்பார்க்கின்றனர்.
கோவை மாவட்டத்தின் எல்லையில், மேட்டுப்பாளையம் நகரம் அமைந்துள்ளது. இது நீலகிரி மாவட்டத்தின் நுழைவு வாயில் பகுதியாகும். வெளியூர்களில் இருந்து, ஊட்டி செல்லும் சுற்றுலா பயணிகள் அனைவரும், மேட்டுப்பாளையம் வழியாக செல்கின்றனர். காலப்போக்கில் சாலையின் ஓரத்தில் இருந்த காலியிடத்தை, ஆக்கிரமிப்பு செய்து கடைகளை விரிவாக்கம் செய்துள்ளனர். இதனால் அகலமான சாலைகள், குறுகலாக மாறின.
ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்ததைவிட, தற்போது பல மடங்கு வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் சாலையை விரிவாக்கம் செய்யவில்லை. சாலையில் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகம் ஆனதாலும், வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் ஆனதாலும், மேட்டுப்பாளையம் நகரில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை, வழக்கமான வாகனங்களுடன் அதிகமான பள்ளி, கல்லூரி வாகனங்களும் வருவதால், காலை, மாலையில், மேட்டுப்பாளையத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. சனி, ஞாயிறு மற்றும் விடுமுறை நாட்களில், காலை முதல் இரவு வரை போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் பாதிப்பு அடைகின்றனர்.இந்த போக்குவரத்து நெரிசலால், மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து இரவு, 9:20 மணிக்கு புறப்படும், நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை பிடிக்க முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. பல ஆண்டுகளாக நகரில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலால், பொதுமக்களும், சுற்றுலா பயணிகளும் பாதிப்பு அடைகின்றனர்.
இதுகுறித்து பொதுமக்கள் கூறியதாவது: மேட்டுப்பாளையம் நகரில் உள்ள, கோவை, ஊட்டி ஆகிய சாலைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறைக்கு உட்பட்டதாகும். அன்னூர், சிறுமுகை ஆகிய சாலைகள் மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு உட்பட்டதாகும். நகரில் தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இரு பக்கம், ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகம் உள்ளன. இந்த ஆக்கிரமப்புகளை அகற்றினாலே, இருவழி பாதைக்கு அகலம் கிடைக்கும். ஆனால் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. சாலை விரிவாக்கத்திற்கான நடவடிக்கையும் இல்லை.
மேலும் பைபாஸ் சாலையை, மத்திய, மாநில அரசுகள் அமைக்காததால், வெளியூரிலிருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகளும், உள்ளூர் மக்களும், போக்குவரத்து நெரிசலால் பாதிப்பு அடைந்து வருகின்றனர். எனவே மாநில அரசு இந்த போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு, போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு பொதுமக்கள் கூறினர்.