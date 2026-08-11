டெங்கு பரவுவது ஏன்? அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி

ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:44 PM
கோவை, ஜூலை 25–
கோவையில் கொசு ஒழிப்பு பணிகள் முன்கூட்டியே துவங்கியும், கடந்த ஆண்டை விட டெங்கு பாதிப்பு அதிகமாகி இருக்கிறது. இதனால் அதிகாரிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
கடந்த ஆண்டு இதே சமயத்தில் 912 பேருக்கு டெங்கு இருந்தது. இப்போது 1,215 பெர் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
”சென்னை மாதிரி பெரிய நகரங்களில் டெங்கு குறைந்துள்ள நிலையில், கோவையில் அதிகரித்திருப்பது அதிர்ச்சி தருகிறது. இதில் 60 சதவீத பாதிப்பு மாநகராட்சி பகுதிகளில் பதிவாகி இருப்பது கூடுதல் கவலை தருகிறது” என ஒரு அதிகாரி தெரிவித்தார்.
சுகாதார ஆய்வாளர் நிலை 2 பணியிடம் காலியாக உள்ளது. நிலை 1 ல் 30 சதவீத பணியாளர்கள் இல்லை. இதுவும் கொசு ஒழிப்பு பணிகள் வெற்றி அடையாமல் போனதற்கு காரணமா? என நமது நிருபர் கேட்டதற்கு அந்த அதிகாரி பதில் சொல்ல மறுத்து விட்டார்.
சுகாதார துறை துணை இயக்குனர் பாலுசாமியிடம் கேட்டபோது,‘‘வெளியூர்களில் இருந்து வருபவர்கள் அதிகமாக இருப்பதால், டெங்கு அதிகரித்துள்ளது. கொசு ஒழிப்பு பணியில் தொய்வு இருப்பதாக கருத முடியாது’’ என்றார்.