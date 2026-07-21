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சாலையோரத்தில் காட்டுமாடுகள் சுற்றுலா பயணியருக்கு எச்சரிக்கை

சாலையோரத்தில் காட்டுமாடுகள் சுற்றுலா பயணியருக்கு எச்சரிக்கை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:50 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:50 PM

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வால்பாறை: வால்பாறையில், சாலையோரத்தில் காட்டுமாடுகள் முகாமிடுவதால், சுற்றுலா பயணியர் கவனமாக செல்ல வேண்டும், என, வனத்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்.

வால்பாறையில் உள்ள எஸ்டேட்களில் வன விலங்குகள் அதிக அளவில் நடமாடுகின்றன. பகல் நேரத்தில் எஸ்டேட் பகுதியில்  சிறுத்தை, யானை, காட்டுமாடு போன்ற வன விலங்குகள் நடமாடுவதால், தொழிலாளர்கள் பீதியடைந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், புதுத்தோட்டம், சின்கோனா, சிறுகுன்றா, மாணிக்கா, பச்சமலை எஸ்டேட் பகுதியில், பகல் நேரத்தில் காட்டுமாடுகள் சாலையோரம் முகாமிடுகின்றன. காட்டுமாடுகளை கண்டதும், சுற்றுலா பயணியர் வாகனத்தில் இருந்து இறங்கி வேடிக்கை பார்ப்பதோடு, புகைப்படமும் எடுக்கின்றனர். இதனால், காட்டுமாடுகள் மனிதர்களை தாக்கும் அபாயம் உள்ளது.

வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘வால்பாறையில், காட்டுமாடுகள் பகல் நேரத்தில் சாலையோரம் சுற்றுகின்றன. இது போன்ற சூழ்நிலையில், அந்த வழியாக வாகனங்களில் செல்லும் சுற்றுலா பயணியர் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

வாகனத்தை நிறுத்தி வனவிலங்குகளை புகைப்படம் எடுக்க கூடாது. இடையூறு ஏற்பட்டு காட்டு மாடுகள், யானைகள் தாக்கினால் அசம்பாவிதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அதனால், சுற்றுலா பயணியர் எச்சரிக்கையாக பயணிக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.

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