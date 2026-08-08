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துணை சுகாதார நிலையம் அமைக்கப்படுமா? கோதவாடி மக்கள் எதிர்பார்ப்பு

துணை சுகாதார நிலையம் அமைக்கப்படுமா? கோதவாடி மக்கள் எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஆக 07, 2026 04:51 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 04:51 PM

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கிணத்துக்கடவு: கோதவாடியில் அரசு துணை சுகாதார நிலையம் அமைக்க மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.

கிணத்துக்கடவு கோதவாடி ஊராட்சியில், இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். இங்கு தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் லே–அவுட் பகுதியில் குடியிருப்புகள் அதிகமானதால் மக்கள் எண்ணிக்கையும் அதற்கேற்ப அதிகரித்து வருகிறது.

குழந்தைகள், பெரியவர்கள், கர்ப்பிணிகள் என, பலர் மருத்துவமனை செல்ல கிணத்துக்கடவு அல்லது வடசித்தூருக்கும், மேல் சிகிச்சைக்காக பொள்ளாச்சி அல்லது கோவைக்கு செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.

எனவே, மக்கள் நலன் கருதி கோதவாடியில் ஆரம்ப துணை சுகாதார நிலையம் துவங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

பொதுமக்கள் கூறியதாவது:

பல ஆண்டுகளாக துணை சுகாதார நிலையம் அமைக்க வேண்டி முகாம்களில் மனு வழங்கினோம். ஆனால், தற்போது வரை எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. சிறு மருத்துவ தேவைக்கும் அரசு மருத்துவமனைக்கு, 7 கி.மீ., தூரம் பயணிக்கும் நிலை உள்ளது.

குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்களை மருத்துவம் பார்க்க இரவு நேரத்தில் அழைத்து சென்று வருவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. அதற்கேற்ப பஸ் வசதியும் இல்லாததால், ஆட்டோ, கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களை வாடகைக்கு எடுத்து செல்லும் நிலை உள்ளது.

கோதவாடியில் அரசு துணை சுகாதார நிலையம் அமைப்பதற்கான இடவசதிகள் இருந்தும் கண்டுகொள்ளவில்லை. இனிமேலாவது, அதிகாரிகள் இங்கு சுகாதார நிலையம் அமைப்பதற்கு ஆய்வு மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுத்தால் மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

இவ்வாறு. கூறினர்.

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