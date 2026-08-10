நீலாம்பூர்–மதுக்கரை பைபாஸ் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்படுமா?
நீலாம்பூர்–மதுக்கரை பைபாஸ் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்படுமா?
ADDED : ஆக 09, 2026 02:52 PM
நீலாம்பூர் – மதுக்கரை வரையிலான கோயமுத்துார் புறவழிச்சாலையை 6 வழியாக விரிவுபடுத்த தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரித்தது.
இத்தடத்தில் 12 இடங்களில் நிரந்தர ஆக்கிரமிப்பு, 8 இடங்களில் தற்காலிக ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளன. ஹோட்டல், பேக்கரி, பழமுதிர் நிலையம் செயல்படுகின்றன. இவற்றுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கி, இடித்து அகற்றும் வேலையை மாவட்ட நிர்வாகமே செய்ய வேண்டும் என தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் சொல்கிறது.
ஆனால், சாலையை விஸ்தரிக்கும்போது அகற்றலாம் என வருவாய் துறை அதிகாரிகள் காத்திருக்கின்றனர். ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்து, நிதி ஒதுக்கி, டெண்டர் கோரி, நிலம் கையகப்படுத்தி, வேலையை ஆரம்பிக்க எவ்வளவு காலம் ஆகும் என தெரியாது.
அதுவரை காத்திருக்காமல், ஆக்கிரமிப்பை உடனடியாக அகற்ற வருவாய் துறை நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.