/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ பெண் தீ வைத்து தற்கொலை
ADDED : ஆக 09, 2026 04:10 PM
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நெகமம்: நெகமம், ஜக்கார்பாளையம் கிராமத்தில், பெண் தீ வைத்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
நெகமம் அருகே உள்ள ஜக்கார்பாளையம் கிராமத்தைச்சேர்ந்தவர் ஜோதிமணி, 52, கூலி தொழிலாளி. இவரது கணவருடன் பிரிந்து மகனுடன், வாழ்ந்து வந்தார்.
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் இவரது மகனும் இறந்ததால், மன உளைச்சலில் இருந்தார்.
இந்நிலையில், கடந்த 6ம் தேதியன்று வீட்டில் இருந்த மண்ணெண்ணையை ஊற்றி தீ வைத்துக்கொண்டார். இதைக்கண்ட அருகில் இருந்தவர்கள், ஜோதிமணியை மீட்டு கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து, நெகமம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.