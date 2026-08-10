 சுத்திகரிப்பு நிலைய வேலை மறுபடியும் துவக்கம்

ADDED : ஆக 09, 2026 06:31 PM
சின்னவேடம்பட்டி ஏரி அருகே, கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க விவசாயிகள், தொழில் நிறுவனத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா சின்னவேடம்பட்டி சென்று மக்களுடன் உரையாடிய பின், மாற்று இடம் கண்டறியும் வரை சுத்திகரிப்பு நிலையம் கட்டுமான பணியை தற்காலிகமாக நிறுத்துவதாக அறிவித்திருந்தார்.
மாற்று இடத்தில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு மையம் அமைப்பதை ஆய்வு செய்ய ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது.
மாநகராட்சி, குடிநீர் வழகால் வாரியம், நீர்வளத்துறை, மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், ஜி.சி.டி., பேராசிரியர் அடங்கிய குழுவினர், சின்னவேடம்பட்டி மயானம் மற்றும் அதன் அருகில் உள்ள மற்றொரு பகுதியில் இடம் பார்த்தனர். சரியானதாக இல்லை என ரிப்போர்ட் கொடுத்தனர்.
இதனால் சின்னவேடம்பட்டியில் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் வேலை மீண்டும் துவங்கியுள்ளது.