/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ உலக தாய்ப்பால் வாரம் விழிப்புணர்வு பயணம்
ADDED : ஆக 02, 2026 09:44 PM
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கோவை: உலக தாய்ப்பால் வாரத்தை முன்னிட்டு, கோவை விமன்ஸ் சென்டர் பை மதர்ஹூட் மருத்துவமனை மற்றும் ரோட்டரி கிளப் ஆப் கோவை காட்டன் சிட்டி சார்பில் விழிப்புணர்வு நடைபயணம் ரேஸ்கோர்ஸில் நடந்தது.
மாவட்ட குற்றப்பிரிவு டி.எஸ்.பி., பிரீத்தி நடைபயணத்தை துவக்கி வைத்தார். நடைபயணத்தில் 300 க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
நிகழ்ச்சியில் குழந்தையின் முழுமையான வளர்ச்சிக்கு, தாயின் ஆரோக்கியத்துக்கு தாய்ப்பால் இன்றியமையாதது என வலியுறுத்தப்பட்டது. நடைபயணத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
ரோட்டரி சங்க நிர்வாகி செல்லா ராகவேந்திரன், விமன்ஸ் சென்டர் பை மதர்ஹூட் மருத்துவமனை நிர்வாக இயக்குனர் கோவிந்தராஜன், துணை இயக்குனர் ஜெயராம் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.