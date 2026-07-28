/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ தேசிய விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:21 PM
அ நிறம் | அளவு
கோவை: 2027 குடியரசு தின விழாவில் வழங்கப்பட உள்ள பத்ம விபூஷண், பத்ம பூஷண், பத்மஸ்ரீ விருதுகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
கலை, அறிவியல், இலக்கியம், விளையாட்டு, மருத்துவம், கல்வி, தொழில்நுட்பம், சமூக நலன் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பான பங்களிப்பு செய்தவர்களுக்கு இவ்விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. https://awards.gov.in மற்றும் https://padmaawards.gov.in இணையதளத்தில் ஆன்லைன் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
விளையாட்டு துறை தொடர்பான விண்ணப்பங்கள் மட்டும் மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலகத்தில் பெறப்படும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை 3 நகல்களுடன், வரும் 31க்குள் மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலன் அலுவலரிடம் நேரில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.