﻿ கொடிசியாவில் துவங்கியது 10 நாள் புத்தக திருவிழா

ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:12 AM
கோவை: கொடிசியா நடத்தும் 10 நாள் புத்தக திருவிழா, கொடிசியாவில் நேற்று துவங்கியது.
ஆன்மிக தேடலில் இருப் போருக்கும், ஆர்வத்தை தீர்த்துக் கொள்ளும் கதைகளை படிப்போருக்கும், சமையல் குறிப்புகளையும், மருத்துவத்தையும் தேடுவோருக்கும் பயனளிக்கும் புத்தகங்கள் நிறைய உள்ளன.
பத்து நாட்கள் நடக்கும் கண்காட்சியில் ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் பொழுது போக்கு நிகழ்வுகள் உள்ளன. காலை 10.00 மணிக்கு துவங்கும் கண்காட்சி, இரவு 8.00 மணி வரை நடக்கிறது. அனுமதி இலவசம்.
புத்தக திருவிழாவில் இன்று! காலை 11.00 மணிக்கு பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களுக்கான வினாடி வினா, புத்தக புதையல் வேட்டை, இளம் எழுத்தாளர் பயிற்சி போன்றவை நடக்கின்றன. மதியம் 3.30 மணிக்கு மகளிர் சொல்லாடல் மன்றமும், மாலை 6.00 மணிக்கு நானீஸ் ரிதம் ஆர்க்கெஸ்ட்ரா இசைக்குழுவின் இசை நிகழ்ச்சியும் நடக்கிறது.