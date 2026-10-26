தடுப்பூசி போட்ட பிறகு 10 மாத குழந்தை இறப்பு: தடுப்பூசி காரணமல்ல என்கிறார் டீன்
தடுப்பூசி போட்ட பிறகு 10 மாத குழந்தை இறப்பு: தடுப்பூசி காரணமல்ல என்கிறார் டீன்
UPDATED : அக் 14, 2026 05:20 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:16 PM
கோவை: வெள்ளலுார் பகுதியை சேர்ந்த அந்தோணி, சரண்யா தம்பதியின், 10 மாத பெண் குழந்தை கனிஷ்காஸ்ரீ. தடுப்பூசி அட்டவணைப்படி 10 மாதத்திற்கான தடுப்பூசி, வெள்ளலுார் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், கடந்த 7ம் தேதி போடப்பட்டது.
காய்ச்சல், சளி தொந்தரவு இருந்தால் மாத்திரை கொடுக்குமாறு நர்ஸ் தெரிவித்துள்ளார். அடுத்தநாள் குழந்தைக்கு காய்ச்சல் வந்ததும் பாரசிட்டமால் மாத்திரை கொடுத்துள்ளனர்.
9ம் தேதி விளையாடி கொண்டிருந்த குழந்தை திடீரென விழுந்து மயங்கியுள்ளது. வெள்ளலுார் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், வலிப்பு எனக்கூறி குழந்தைக்கு இடுப்பில் ஊசி போட்டு, 108 ஆம்புலன்சில் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்த குழந்தை, நேற்று விடியற்காலை 5:30 மணிக்கு இறந்து விட்டதாக டாக்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். தடுப்பூசியால் தான் குழந்தை இறந்ததாக கூறி பெற்றோர் கதறி அழுதனர்.
‘வலிப்பாக இருக்கலாம் என வெள்ளலுாரில் ஊசி போட்டனர். அதன்பிறகு குழந்தை கண் விழிக்கவில்லை. என் மகளுக்கு வழங்கிய சிகிச்சை விவரங்களை அளிக்க வேண்டும்’ என்றனர் அவர்கள்.
அரசு மருத்துவமனை ‘டீன்’ கீதாஞ்சலியிடம் நமது நிருபர் கேட்டதற்கு, ‘‘குழந்தைக்கு வலிப்பு அறிகுறி இருந்ததால் தான், வெள்ளலுாரில் மருந்து செலுத்தப்பட்டது. அனைத்து வலிப்புகளிலும் கை, கால் அசைவு இருக்காது. மூளைக்காய்ச்சலாக இருக்கலாம் என்பதால், அதற்குரிய மருந்துகள், ஆன்டிபயாடிக் கொடுத்தும் சிகிச்சை பலனளிக்கவில்லை.
தடுப்பூசியால் இப்பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால், அதே நாளில் மாவட்டம் முழுக்க, 4,500 குழந்தைகளுக்கு இத்தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை.
சில நேரங்களில், மூளைக்காய்ச்சல், வைரல் காய்ச்சல் ஏற்படுத்தும் நோய் கிருமி உடனே அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கலாம். குழந்தை இறந்தது எங்களுக்கும் வருத்தம்தான். சிகிச்சை விவரங்களை அளிக்க தயாராக இருக்கிறோம்,’’ என்றார்.