/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மழைநீர் உறிஞ்ச 10 புதிய வாகனங்கள்
UPDATED : நவ 04, 2026 08:04 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:59 PM
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கோவை: மாநகரில் வடகிழக்கு பருவமழை அதிகம் பெய்துள்ளது. மழைநீர் தேங்கும் இடங்களாக 152 பகுதிகளை மாநகராட்சி அடையாளம் கண்டுள்ளது.
மழைநீருடன், கழிவுநீரும் கலந்து குடியிருப்பு பகுதிகளில் தேங்குகிறது. வடிகால்களை சரி செய்ய மக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். தற்போது அடைப்புகளை சரிசெய்து, நீரை உறிஞ்சி வெளியேற்றும் வாகனங்களை பெரும்பாலும் மாநகராட்சி வாடகைக்கு எடுத்தே பயன்படுத்துகிறது.
மழைநீர், கழிவுநீர் உறிஞ்ச புதிய வாகனங்கள் வாங்க மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது. 'சல்லேஜ்' வாகனம் மற்றும் 'ஜெட்டிங்' வாகனம் தலா 10 வாங்கப்படவுள்ளது.
மண்டலத்துக்கு தலா இரு வாகனங்கள் பயன்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளனர். டெண்டர் விடும் பணி நடப்பதாகவும், டிசம்பருக்குள் வாகனங்கள் வாங்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் கூறினர்.