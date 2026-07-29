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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/90 நாட்களில் 100 கஞ்சா வழக்குகள் பதிவு;﻿ அதிரடி நடவடிக்கை! கேரள எல்லையில் தடுப்பு பணிகள் தீவிரம்

90 நாட்களில் 100 கஞ்சா வழக்குகள் பதிவு;﻿ அதிரடி நடவடிக்கை! கேரள எல்லையில் தடுப்பு பணிகள் தீவிரம்

90 நாட்களில் 100 கஞ்சா வழக்குகள் பதிவு;﻿ அதிரடி நடவடிக்கை! கேரள எல்லையில் தடுப்பு பணிகள் தீவிரம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:14 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:14 AM

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பெ.நா.பாளையம்: தமிழக-கேரள எல்லை தடாகம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் கடந்த, 90 நாட்களில், 100 கஞ்சா வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, ஆறு கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தடாகம் போலீஸ் எல்லைக்கு உட்பட்ட தமிழக, கேரள எல்லையான ஆனைகட்டி வழியாக கேரளாவில் இருந்து கோவைக்கு கஞ்சா பல்வேறு வழிகளில் கடத்தப்படுகிறது. இதை தடுக்க, கடந்த மூன்று மாதங்களாக பல்வேறு தொடர் நடவடிக்கைகளை தடாகம் போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கடந்த, 90 நாட்களில் மட்டும் தடாகம் போலீசார் நூறு கஞ்சா வழக்குகளை பதிவு செய்துள்ளனர். இதில், கஞ்சா பயன்படுத்திய, 70 பேர் மீது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

கேரளாவில் உள்ள கோட்டத்துறை, புதூர், பாலூர் உள்ளிட்ட மலை கிராமங்களில் இருந்து ஆனைகட்டி வழியாக கோவைக்கு கஞ்சா கடத்தப்படுகிறது. இப்பகுதியில் பல இடங்களில் கஞ்சா செடிகள் பயிரிடப்பட்டு, பதப்படுத்தப்பட்டு விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன. கோவைக்கு கஞ்சா கடத்தப்படுவதை தடுக்க ஆனைகட்டி, மாங்கரை ஆகிய இடங்களில் போலீஸ் சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இது தவிர, கோபனாரி உள்ளிட்ட வழிகளில் கோவைக்கு கஞ்சா கடத்தப்படுவது போலீசாரின் தீவிர கண்காணிப்பால் பெருமளவு தடுக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்பு, 100 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட கஞ்சா பாக்கெட் ஒன்று தற்போது, 600 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதாவது, வெறும், 4 கிராம் எடையுள்ள கஞ்சா, 600 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. போலீஸ் கெடுபடியால் இவற்றின் விலை அவ்வப்போது அதிகரிக்கிறது.

பெரியநாயக்கன்பாளையம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் கடந்த, 30 நாட்களில், 21 கஞ்சா வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் ஒரு நபரிடம் இருந்து, 1 கிலோ 200 கிராம் எடையுள்ள கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. கஞ்சா பயன்படுத்திதாக, 20 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, மெத்தாபெட்டமின் போதை மாத்திரை விற்பனை செய்ய முயன்றதாக ஒருவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கேரளாவில் இருந்து கோவைக்கு 'டெபன்டால்' என்ற,1070 வலி நிவாரண மாத்திரைகளை கடத்தி வந்ததாக ஒருவரை தடாகம் போலீசார் கைது செய்தனர்.

போலீசார் விசாரணையில், 'டெபன்டால்' வலி நிவாரண ஒரு மாத்திரையின் விலை, 3.50 காசுகள். ஆனால், அவை, போதை ஆசாமிகளுக்கு ஒரு மாத்திரை, 350 ரூபாய் என்ற விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இவை புனேவிலிருந்து கர்நாடகா, கேரளா, வழியாக கோவைக்கு கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.

கேரளாவில் இருந்து ஆனைகட்டி வழியாக கஞ்சா மற்றும் போதை மாத்திரைகள் கடத்தும் அனைத்து வழிகளையும் அடைக்கும் பணியில் தடாகம் போலீசார் தொடர்ந்து தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.

அழிக்கும் முறை போலீசார் பல்வேறு வழக்குகள் தொடர்பாக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சா, ஹெராயின், மெத்தாபெட்டமின் போதை மாத்திரைகளை 'மால்கானா' எனப்படும் மாவட்ட காவல்துறை அலுவலகத்தில் பத்திரமாக வைப்பர். பின்னர், சட்ட நடைமுறைகள் முடிந்ததும் கோர்ட் அனுமதியுடன் சமூக ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் தகுந்த சோதனைக்கு பின்னர் அதை போலீசார் அழிக்கின்றனர்.

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