/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/வார்டுக்கு 100 ஊழியர்; 10 நாள் பணி :கழிவு நீர் அகற்ற கவுன்சிலர் பிளான்
வார்டுக்கு 100 ஊழியர்; 10 நாள் பணி :கழிவு நீர் அகற்ற கவுன்சிலர் பிளான்
வார்டுக்கு 100 ஊழியர்; 10 நாள் பணி :கழிவு நீர் அகற்ற கவுன்சிலர் பிளான்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:27 PM
ADDED : அக் 27, 2026 03:44 PM
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கோவை: மாநகரில் ஒரு வாரமாக பெய்த மழையில் ரோடுகள் சேதமடைந்தன. மழைநீருடன், சாக்கடையும் கலந்து குடியிருப்பு பகுதியில் கழிவுநீர் புகுந்தது.
மழை நீர் வடிகால், சாக்கடை தூர்வாரவில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது. மாநகராட்சி 26வது வார்டு கவுன்சிலர் சித்ரா வெள்ளியங்கிரி கூறுகையில், பெரும்பாலான மழை நீர் வடிகாலில் மண் நிரம்பியுள்ளது. 100 வார்டுகளிலும் இதே நிலை. தீபாவளி பண்டிகை நெருங்குகிறது. மழை தீவிரமடையும் என்று வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது. அனைத்து சாக்கடை, மழைநீர் வடிகால்களையும் சுத்தப்படுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு வார்டிலும் 100 பணியாளர்கள், 10 நாட்கள் பணியாற்றினால் கழிவு நீர் புகாது என்றார்.