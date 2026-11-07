டி.என்.சி.டி., கேப்பிட்டல் சிட்டியில் 100 குடும்பங்களுக்கு சொந்த வீடுகள்
டி.என்.சி.டி., கேப்பிட்டல் சிட்டியில் 100 குடும்பங்களுக்கு சொந்த வீடுகள்
UPDATED : நவ 05, 2026 11:44 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:27 PM
கோவை: காளப்பட்டி சாலையில் உள்ள டி.என்.சி.டி., நிறுவனத்தின் கேப்பிட்டல் சிட்டி குடியிருப்பு திட்டத்தில், நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு வீட்டுச் சாவிகள் வழங்கப்பட்டன.
இதற்கான நிகழ்ச்சியில் தமிழக பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத் குமார் சாவிகளை வழங்கினார்.
கே.ஜி. குழுமத்தின் ரியல் எஸ்டேட் பிரிவான டி.என்.சி.டி. நிறுவனம், தனது சொந்த தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்படும் முன்வார்ப்பு கட்டுமானத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி கேப்பிட்டல் சிட்டி குடியிருப்பைக் கட்டியுள்ளது. இதன் மூலம் சீரான கட்டுமானத் தரம் மற்றும் விரைவான திட்ட நிறைவேற்றம் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற டி.என்.சி.டி., நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சஞ்சனா விஜயகுமார் கூறுகையில், ‘‘இன்று 100-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் தங்களுக்கென சொந்த வீடுகளில் புதிய வாழ்க்கையைத் தொடங்குகின்றனர். எங்களுடைய அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் அர்த்தம் அளிக்கும் தருணம் இதுவே’’ என்றார்.