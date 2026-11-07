விதிகளை மீறிய நம்பர் பிளேட் மாதம் 1,000 வழக்குகள் பதிவு
விதிகளை மீறிய நம்பர் பிளேட் மாதம் 1,000 வழக்குகள் பதிவு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:04 PM
கோவை: ஒரே பதிவு எண்ணை இரு வாகனங்களுக்கு பயன்படுத்தினால், கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.
சமீபகாலமாக இளைஞர்கள் சிலர் ஒரே எண் கொண்ட பல பைக்குகளை பயன்படுத்துவது தெரியவந்துள்ளது. இதுகுறித்த வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் வந்துள்ளன. விசாரணையில் அந்த வாகன பதிவு எண் போலியானது என தெரிந்தது. அந்த இளைஞர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
‘நம்பர் பிளேட் இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்று போக்குவரத்து விதிகள் அமலில் உள்ளன. ஆனால் சிலர் டிசைன் டிசைனாகவும், புரியாத மொழியிலும் நம்பர் பிளேட் பயன்படுத்துகின்றனர். அவர்களை பிடித்து அபராதம் விதிக்கிறோம்’ என போலீசார் கூறினர்.
நகரில் போலி அல்லது முறையற்ற நம்பர் பிளேட் பொருத்தி இருப்பதாக இந்த ஆண்டில்ல் இதுவரை 14,425 வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளன. கடந்தாண்டு இதே காலகட்டத்தில், 11,116 வழக்குகள் பதியப்பட்டன.
போலி நம்பர் பிளேட்டுகள் பயன்படுத்தி செயின் பறிப்பு, வழிப்பறி ஆகிய குற்றங்கள் நடந்துள்ளன. அதையடுத்து கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றனர்.