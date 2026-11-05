கவுசிகா நதி கிழக்கு கரையில் 1,000 பனை விதைகள் நடவு
கவுசிகா நதி கிழக்கு கரையில் 1,000 பனை விதைகள் நடவு
UPDATED : நவ 04, 2026 10:23 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:20 AM
கோவில்பாளையம்: கவுசிகா நீர்க்கரங்கள் அமைப்பு சார்பில், கோவில்பாளையத்தில் கவுசிகா நதியின், கிழக்கு கரையில், 1,000 பனை விதைகளை நடவு செய்யும் பணி நடந்தது.
அவினாசிலிங்கம் கல்லூரியின் 150 மாணவியர், மான்செஸ்டர் பள்ளியின், 45 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். குழியெடுத்து பனை விதை விதைத்து, மண் இட்டு, நீர் ஊற்றினர்.
நிகழ்ச்சியில், கவுசிகா நீர்க் கரங்கள் அமைப்பு தலைவர் செல்வராஜ் பேசுகையில், கல்வி என்பது பாடங்களை படிப்பது மட்டுமல்ல. வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்வதும், சமூகத்திற்காக பொறுப்புடன் செயல்படுவதும் தான். ஒழுக்கத்துடன் கூடிய கல்வி, கட்டுப்பாடான சுதந்திரம், இயற்கை பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பொறுப்பு ஆகியவை மிக முக்கியம்.
இப்பணியில் ஈடுபடுவதன் மூலம் உங்கள் மனதில் சமூகப் பொறுப்பு அதிகரிக்கும். இது போன்ற பணிகளை தொடர வேண்டும், என்றார். நிகழ்ச்சியில் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், தன்னார்வலர்கள் பங்கேற்றனர்.