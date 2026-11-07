/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பாலமலையில் 1008 கலச திருவேள்வி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:04 PM
அ நிறம் | அளவு
பெ.நா.பாளையம்: உல கில் அமைதி நிலவவும், பாவங்கள், தோஷங்கள் நீங்கி செல்வ வளம் பெருகவும், பாலமலை அரங்கநாதர் கோயிலில்,1008 கலசத் திருவேள்வி நடத்தப்பட்டது.
கோயில் யாகசாலையில் புனித நீர் அடங்கிய கலசங்கள் பிரதிஷ்டை செய்து, வேத விற்பன்னர்கள் வேத மந்திரங்கள் மற்றும் திவ்ய பிரபந்த பாசுரங்கள் முழங்க ஹோமங்கள் நடந்தன. மாலை 5.30 மணிக்கு கோபூஜையுடன், அஸ்வ வாகனத்தில் பெருமாள் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சியும், அதை தொடர்ந்து சிறப்பு பூஜையும் நடந்தது.