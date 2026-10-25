/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ராஜராஜ சோழனின் 1041வது சதய விழா
UPDATED : அக் 24, 2026 02:46 PM
ADDED : அக் 24, 2026 02:44 PM
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பேரூர்: பேரூர் சதய விழா குழு சார்பில், 2019ம் ஆண்டு முதல், ராஜராஜ சோழனின் சதய விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ராஜராஜ சோழனின், 1,041வது சதய விழா, 8ம் ஆண்டாக, இயல், இசை, நாடகம் என, முத்தமிழ் விழாவாக கொண்டாடப்பட்டது.
பேரூர் ஆதினம் சாந்தலிங்க மருதாசல அடிகளார் தலைமை வகித்தார். காமாட்சிபுரி ஆதினம் பஞ்சலிங்கேஸ்வர சுவாமிகள் முன்னிலை வகித்தார்.
மாலை 6 மணிக்கு ராஜராஜ சோழன் திருமேனிக்கு, 16 வகையான திரவியங்கள் கொண்டு, திருமஞ்சன வழிபாடு செய்யப்பட்டது.
ராஜராஜ சோழனின் பெருமைகள் குறித்து சொற்பொழிவுகள், பரதநாட்டியம், இசைக்கச்சேரி நடந்தது. பேரொளி வழிபாடும், அன்னம் பாலிப்பும் நடந்தது.
சதய விழா குழு சீனிவாசன், சதய விழா நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர்.