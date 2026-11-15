பெண்ணிடம் நகை பறிப்பு :108 ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் கைது
பெண்ணிடம் நகை பறிப்பு :108 ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் கைது
UPDATED : நவ 15, 2026 10:30 PM
ADDED : நவ 15, 2026 09:54 PM
மேட்டுப்பாளையம்: காரமடை டீச்சர்ஸ் காலனி, பூம்புகார் நகரை சேர்ந்தவர் ஜான்சன், 35. மனைவி பிரியதர்ஷினி, 31 தனியார் பல்கலையில் ஆய்வக உதவியாளர். தினமும் பல்கலைக்கு பஸ்சில் சென்று வருகிறார்.
நவ. 4- மாலை, கல்லூரி முடிந்து பஸ்சில் வந்த பிரியதர்ஷினி, இறங்கி, வீட்டை நோக்கி நடந்தார். அவரை பின்தொடர்ந்து பைக்கில் மர்ம நபர் வந்தனர். பைக்கை நிறுத்தி விட்டு, நடந்து சென்ற பிரியதர்ஷினியின் கழுத்தில் இருந்த மூன்றரை பவுன் சங்கிலியை பறித்துக் கொண்டு பைக்கில் தப்பினார்.
காரமடை போலீசார் விசாரித்தனர். சம்பவ இடத்திலிருந்த சி.சி.டி.வி. கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில், நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டது நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரை சேர்ந்த அருள்நாதன், 31, எனத் தெரிந்தது. அவர் 2020- ம் ஆண்டு முதல் 108 ஆம்புலன்ஸில் தற்காலிக ஓட்டுநராக பணிபுரிந்தது தெரியவந்தது.
அருள்நாதனை தேடியபோது மற்றொரு பிரிவினர் அருள்நாதன் குன்னூரில் இருந்து கோத்தகிரி சாலை வழியாக வருவதை அறிந்து தீவிர வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர். போலீசாரை கண்டதும் அருள்நாதன், பைக்கை நிறுத்துவது போல் வந்து மின்னல் வேகத்தில் பறந்தார். போலீசார் இரு பைக்குகளில் துரத்தி பிடித்தனர்.
போலீசார் கூறுகையில், 'அருள்நாதனுக்கு அதிக அளவில் கடன் தொல்லை இருந்தது. டீச்சர்ஸ் காலனியில் உள்ள ஒரு கடையில் டீ குடித்துக் கொண்டே, கடனை எப்படி அடைப்பது என யோசித்தாராம். அப்போது பஸ்சில் இருந்து இறங்கிய பிரியதர்ஷினி, ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத சாலையில் தனியாக நடந்து செல்வதை பார்த்து பைக்கில் பின்தொடர்ந்து, நகையை பறித்ததும் போலீசில் சிக்கியதும் 'என்னை மன்னித்து விடுங்கள்' எனக் கெஞ்சுகிறார்' என்றனர்.