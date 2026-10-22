அரசு பள்ளிகளில் 109 கட்டடங்கள் இடிக்க ஒப்படைப்பு

ADDED : அக் 22, 2026 07:06 PM
கோவை: வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியுள்ள நிலையில், அரசுப்பள்ளிகளில், இடியும் நிலையில் உள்ள பழைய கட்டடங்களை, பொதுப்பணித்துறையிடம் ஒப்படைக்க, ஏற்கனவே அரசு உத்தரவிட்டது.
கோவையில் பழைய கட்டடங்களின் பட்டியலை பொதுப்பணித்துறையிடம் கல்வித்துறை வழங்கியது. கட்டடங்களின் தன்மையை ஆய்வு செய்ய கலெக்டர் உத்தரவிட்டார். 40 பள்ளிகளில், டாய்லெட் உட்பட 109 கட்டடங்கள் இடிக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
சில கட்டடங்கள் உறுதியாக இருப்பதால், புதுப்பிக்க முடிவு செய்தனர். அந்த கட்டடங்களில் வேலை துவங்கும் வரை, மாணவர்கள் அருகே செல்லாமல் தடுப்பு வேலி அமைக்கப்படும்.
”மழையின்போது மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு சில உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன” என்று சி.இ.ஓ. கிருஷ்ணபிரியா கூறினார்.
‘‘அதிக மழையில் கட்டடங்கள் தாமாக இடிந்து விழ வாய்ப்பு உள்ளதால், அடுத்த வாரமே இடிப்பு துவங்கும்’’ என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி தெரிவித்தார்.