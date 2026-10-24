ஏர்போர்ட் முதல் காந்திபுரம் வரை திறந்த காரில் 10 கி.மீ. விஜய் ரோடு ஷோ! முதல்வராக முதல் முறை ஊருக்குள் இன்று வருகை
ஏர்போர்ட் முதல் காந்திபுரம் வரை திறந்த காரில் 10 கி.மீ. விஜய் ரோடு ஷோ! முதல்வராக முதல் முறை ஊருக்குள் இன்று வருகை
UPDATED : அக் 16, 2026 04:30 AM
ADDED : அக் 15, 2026 08:16 PM
கோவை: காந்திபுரத்தில் ரூ.300 கோடியில் கட்டப்பட்ட பெரியார் அறிவுலகம் என்ற நூலகத்தை முதல்வர் விஜய் இன்று திறந்துவைக்கிறார். முதல்வர் ஆன பிறகு கோவை நகருக்குள் விஜய் வருவது இது முதல் முறை என்பதால், ஏர்போர்ட்டில் இருந்து 10 கி.மீ. துாரம் சாலையின் இரு புறமும் மக்கள் வரவேற்புக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் காலை 11 மணிக்கு முதல்வர் வருகிறார். அங்கிருந்து விமான நிலைய சாலை, அவிநாசி சாலை வழியாக வந்து, எல்.ஐ.சி சந்திப்பில் வலதுபுறம் திரும்பி ஜெயில் ரோடு வழியாக பார்க் கேட் வந்து நஞ்சப்பா சாலையில் வலது புறம் திரும்பி பெரியார் நூலகத்தை அடைகிறார்.
10 கிலோ மீட்டர் தூரம் நெடுகிலும், சாலையின் இரு புறமும் பொதுமக்கள் நின்று முதல்வரை பார்ப்பதற்காக பேரிகேடுகள் அமைத்துள்ளனர். தோண்டி போட்டிருந்த குழிகள் எல்லாம் அவசரமாக மூடப்பட்டு, தார் அல்லது சிமென்ட் போட்டு லெவல் செய்துள்ளனர்.
நகரம் முழுதுமாக 3,500 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் இருப்பார்கள். 11:45 மணிக்கு காந்திபுரத்தை அடையும் முதல்வர் விஜய், பெரியார் சிலை மற்றும் அறிவுலக கல்வெட்டை திறந்து வைத்து, நூலக வளாகத்தை பார்வையிடுகிறார். மதியம் 12:20 மணிக்கு விழா மேடைக்கு வருகிறார். முடிவுற்ற திட்ட பணிகளை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு தொடங்கி வைத்து, புதிய திட்ட பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார். நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்குகிறார்.
விழா முடிந்ததும், கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் உள்ள கோவிலுக்கு விஜய் செல்கிறார். அதற்காக கோவை காவலர் பயிற்சி பள்ளி மைதானத்தில் ஹெலிகாப்டர் இறங்கவும், புறப்படவும் ஏதுவாக ஹெலிபேட் அமைக்கப்பட்டது.
முதல்வர் வருகையையொட்டி, கோவை சிட்டி போலீஸ் மட்டுமின்றி சேலம், நாமக்கல், திருப்பூர், ஈரோடு மாவட்டங்களில் இருந்தும் போலீசார் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளனர். கமிஷனர் பொறுப்பை வகிக்கும் மேற்கு மண்டல ஐ.ஜி ரம்யா பாரதி ஏற்பாடுகளை கண்காணிக்கிறார்.