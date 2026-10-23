‘டொமினோஸ் பீட்சா’ கிளைகள் உட்பட 11 நிறுவன உரிமங்கள் சஸ்பெண்ட்
‘டொமினோஸ் பீட்சா’ கிளைகள் உட்பட 11 நிறுவன உரிமங்கள் சஸ்பெண்ட்
UPDATED : அக் 23, 2026 12:41 AM
ADDED : அக் 23, 2026 12:36 AM
மும்பை: மஹாராஷ்டிராவில் நடத்திய ஆய்வில், சுகாதார விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டதாக, ‘டொமினோஸ் பீட்சா’வின் இரண்டு கிளைகள் உட்பட 11 நிறுவனங்களின் உரிமங்களை மாநில உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளது.
மஹாராஷ்டிராவில், பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த முதல்வர் தேவேந்திர பட்னவிஸ் தலைமையில், ‘மஹாயுதி’ கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு உணவுப் பொருட்களின் தரம் குறித்து தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன. இதையடுத்து மாநில உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் சார்பில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பல்வேறு பகுதிகளில் உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, மும்பையின் பண்டூப் மேற்கு, பீட் பகுதிகளில் உள்ள, ‘டொமினோஸ் பீட்சா’ கிளை உட்பட மொத்தம் 11 நிறுவனங்கள் உணவு பாதுகாப்பு விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களில், சுகாதாரமற்ற சமையலறைகள், வடிகால் அமைப்புகள், துருப்பிடித்த பாத்திரங்கள், முழுமையற்ற வெப்பநிலை பதிவுகள், இனிப்பு வகைகளில் அங்கீகரிக்கப்படாத உணவு நிறமிகளைப் பயன்படுத்தியது போன்ற குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டது.
இதையடுத்து, உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் உரிமங்களை சஸ்பெண்ட் செய்ததுடன், அந்த உணவகங்களில், 54.66 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 38 டன்னுக்கும் அதிகமான உணவுப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.