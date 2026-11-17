கோவை விமான நிலையத்திலிருந்து ஒரே நாளில் ‘பறந்த’ 11 ஆயிரம் பேர்
கோவை விமான நிலையத்திலிருந்து ஒரே நாளில் ‘பறந்த’ 11 ஆயிரம் பேர்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:20 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 07:24 PM ADDED : நவ 16, 2026 07:20 PM
கோவை: கோவை சர்வதேச விமான நிலையத்தில், கடந்த ஞாயிறு ஒரே நாளில் 30 மட்டும் விமானங்கள் வந்து சென்றது. 11 ஆயிரம் பயணிகள் பயணித்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
தினமும் இங்கு சராசரியாக 27 விமானங்கள் வந்து செல்கின்றன; 9 ஆயிரம் பயணிகள் பயணிக்கின்றனர்.
கடந்த ஏப்ரல் முதல் செப். வரை பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகரித்துள்ளது. 30 விமானங்களில் 4691 பயணிகள் வந்துள்ளனர்; 6284 பயணிகள் சென்றுள்ளனர். புறப்பட்ட பயணிகளின் எண்ணிக்கை, விமான நிலையத்தின் 98 சதவீத பயன்பாட்டு அளவை எட்டியது.
ஆறு மாதங்களில் 710 சர்வதேச விமானங்களும், 9843 உள்நாட்டு விமானங்களும் வந்து சென்றுள்ளன. இதில் சர்வதேச அளவிலான பயணிகள் ஒரு லட்சத்து 20 ஆயிரம் பேரும், உள்நாட்டு பயணிகள் 15 லட்சத்து 22 ஆயிரம் பேரும், ஒட்டுமொத்தமாக 16 லட்சத்து 42 ஆயிரம் பயணிகளும் பயணித்துள்ளனர்.
ஆறு மாதங்களில் சரக்கு போக்குவரத்து சர்வதேச அளவில் 920 மெட்ரிக் டன் ஆகவும் உள்நாட்டு அளவில் 5520 மெட்ரிக் டன் ஆகவும் இருந்தது. ஒட்டுமொத்தமாக 640 மெட்ரிக் டன் சரக்குகள் கையாளப்பட்டுள்ளன.