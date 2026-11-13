12 வயது சிறுமியிடம் அத்துமீறல் அம்மிக்கல் தொழிலாளி கைது
12 வயது சிறுமியிடம் அத்துமீறல் அம்மிக்கல் தொழிலாளி கைது
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:02 PM
திருப்பூர்: சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட அம்மிக்கல் தொழிலாளியை போலீசார் கைது செய்தனர். போலீசாரிடம் இருந்து தப்பியோட முயன்றபோது கீழே விழுந்ததில், அவருக்கு இடது காலில் முறிவு ஏற்பட்டது.
திருப்பூர் அருகேயுள்ள ஒரு பகுதியை சேர்ந்த, 12 வயது சிறுமி, நேற்று முன்தினம் இரவு இயற்கை உபாதை கழிக்க சென்றபோது, அதே பகுதியை சேர்ந்த விஷ்ணு, 24, என்பவர் பின்தொடர்ந்து சென்று, குடியிருப்பு அருகேயுள்ள காட்டுப்பகுதியில் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டார்.
இதுகுறித்து சிறுமி குடும்பத்தினரிடம் தெரிவித்தார்.
காலில் முறிவு
கே.வி.ஆர்., நகர் அனைத்து மகளிர் போலீசார் விசாரணை நடத்தி, விஷ்ணுவை அடையாளம் கண்டனர். அம்மிக்கல் கொத்தும் தொழில் செய்து வந்த அவர், பழைய பிளாஸ்டிக் பொருட்களையும் வாங்கி விற்பனை செய்து வந்துள்ளார். தலைமறைவான அவரை போலீசார் தேடி வந்தனர்.
அய்யம்பாளையம் காட்டுப்பகுதியில் பதுங்கியிருந்த விஷ்ணுவை பிடிக்க முயன்றபோது, அவர் தப்பியோட முயன்று கீழே விழுந்ததில் இடது கால் முறிந்தது.
அவரை மீட்டு திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்த போலீசார், சிகிச்சைக்குப் பின் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.