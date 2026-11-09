13,563 மாணவ, மாணவியர் கல்வி சுற்றுலா சிகரம் நோக்கி திட்டத்தில்
13,563 மாணவ, மாணவியர் கல்வி சுற்றுலா சிகரம் நோக்கி திட்டத்தில்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:26 AM
கோவை: உயர்கல்வி மற்றும் பல்வேறு தொழிற்கல்வி வாய்ப்புகளை மாணவர்கள் நேரடியாக அறிந்து கொள்ள, சிகரம் நோக்கி திட்டத்தில் 13,563 மாணவர்கள் கல்வி சுற்றுலா அழைத்து செல்லப்பட உள்ளனர்.
2026-–-27ம் கல்வியாண்டில், 9 மற்றும் பிளஸ் 1 படிக்கும் மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த நிறுவனங்கள், கல்வி நிலையங்கள் மற்றும் முக்கிய இடங்களை மாணவர்கள் நேரில் பார்வையிட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான கல்வி சுற்றுலா பஸ்களை, கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் இருந்து கலெக்டர் பவன்குமார் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். இத்திட்டத்தின் கீழ், ஸ்டார்ட்அப் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்கள் குறித்து அறிய 1,250 மாணவர்கள்; நீதித்துறை மற்றும் சட்ட சேவைகள் குறித்து 1,186 பேர்; வேளாண்மைத் துறை சார்ந்து 2,541 பேர்; தொல்லியல் மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் குறித்து 1,572 பேர்; பாதுகாப்புப் படைகள் குறித்து 1,887 பேர்; காட்சி தொடர்பியல் மற்றும் ஊடகத்துறை குறித்து 1,142 பேர்; தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் மென்பொருள் நிறுவனங்கள் குறித்து 3,985 பேர் என மொத்தம் 13,563 மாணவர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர்.
நேற்று துவங்கிய இக்கல்வி சுற்றுலா, வரும் ஜன., 31ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. துவக்க நிகழ்ச்சியில், மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா, மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் கிருஷ்ணபிரியா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.