/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மாவட்ட கபடி போட்டி 140 அணிகள் பங்கேற்பு
ADDED : அக் 25, 2026 07:26 PM
அ நிறம் | அளவு
கோவை: மாவட்ட அமெச்சூர் கபடி சங்கம் சார்பில் மாவட்ட ஆண்கள், பெண்கள் கபடி சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, நேரு ஸ்டேடியம் எதிரே மாநகராட்சி விளையாட்டு திடலில் நேற்று (அக்.,24) துவங்கியது. 140 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. கடந்த மாதமே இப்போட்டி நடந்திருக்க வேண்டிய நிலையில், முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகள் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இப்போட்டியில் பங்கேற்றுள்ள அணி வீரர்கள், கபடி சங்கத்தின் புதிய நிர்வாகிகள் தேர்தலில் ஓட்டு போட்டு, தேர்வு செய்யப்படவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.