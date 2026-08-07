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150 திருவிழா பஸ்கள் :ஜூலை 31 முதல் இயக்கம்

150 திருவிழா பஸ்கள் :ஜூலை 31 முதல் இயக்கம்

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:10 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:41 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:10 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:41 PM

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கோவை:அரசு போக்குவரத்துக்கழகம் கோவை மண்டலத்தில் இருந்து வார விடுமுறை மற்றும் ஆடிப்பெருக்கு தினத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

ஜூலை 31 முதல் ஆக. 3 வரை உக்கடம், காந்திபுரம், சிங்காநல்லுார் பஸ் ஸ்டாண்ட்களில் இருந்து திருவண்ணாமலை, சென்னை, பொள்ளாச்சி மாசாணியம்மன் கோவில், மேட்டுப்பாளையம் பத்ரகாளி அம்மன் கோவில், பேரூர், ஈஷா ஆகிய இடங்களுக்கு வழக்கமாக இயக்கப்படும் பஸ்களுடன் கூடுதலாக 150 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படும் என, கோவை கோட்ட மேலாண் இயக்குனர் முகமது நாசர் தெரிவித்துள்ளார்.

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