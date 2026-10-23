கோவை–சத்தி வழித்தடத்தில் 18 பஸ்களில் மகளிருக்கு இலவசம்
கோவை–சத்தி வழித்தடத்தில் 18 பஸ்களில் மகளிருக்கு இலவசம்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 05:22 PM
அன்னுார்: ‘கோவை சத்தி வழித்தடத்தில் இயங்கி வரும் 18 புறநகர் பஸ்களிலும், பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம்,’ என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தமிழகத்தில், அரசு போக்குவரத்து கழகத்தின் சாதாரண டவுன் பஸ்களில் 2021ம் ஆண்டு முதல் பெண்கள் மற்றும் திருநங்கையருக்கு இலவச பயணம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
தமிழக அரசு தற்போது இத்திட்டத்தை விரிவுபடுத்தி அறிவித்துள்ளது. அக். 2ம் தேதி முதல், எல்.எஸ்.எஸ்., சொகுசு, தாழ்தளம் என அனைத்து டவுன் பஸ்களிலும் பெண்கள், திருநங்கையர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவசம் என அறிவித்துள்ளது.
இத்துடன் 80 கி.மீ., துாரம் வரை இயக்கப்படும் புறநகர் (மப்சல்) பஸ்களிலும் இலவசம் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதன்படி அன்னுார் அரசு போக்குவரத்து கழக கிளையில் உள்ள 45 டவுன் பஸ்களிலும், பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம். அன்னுார் கிளையைச் சேர்ந்த ஏழு புறநகர் பஸ்களில் இரண்டு பஸ்கள் திருச்சி மற்றும் தேனிக்கு இயக்கப்படுகின்றன. இவற்றில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்க முடியாது. மற்ற ஐந்து பஸ்களில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.
இத்துடன் சத்தி கிளையிலிருந்து, புளியம்பட்டி, அன்னுார், வழியாக கோவைக்கு இயக்கப்படும் 12 அரசு பஸ்களிலும், கோவை சுங்கம் கிளையிலிருந்து, அன்னுார், புளியம்பட்டி வழியாக சத்திக்கு இயக்கப்படும் ஆறு பஸ்கள் என 18 பஸ்களிலும் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.
மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து, அன்னுார், அவிநாசி வழியாக திருப்பூருக்கு இயக்கப்படும் புறநகர் பஸ்களிலும் இலவசமாக பயணிக்கலாம். என அரசு போக்குவரத்து கழக கிளை மேலாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
எனினும் ஈரோட்டில் இருந்து, அன்னூர் வழியாக ஊட்டி, கூடலூர், கோத்தகிரி, ஆகிய ஊர்களுக்கு இயக்கப்படும் புறநகர் பஸ்கள் 80 கி.மீ., தொலைவிற்கு மேல் இயங்குவதால் இலவச பயணத் திட்டத்தில் தற்போது சேர்க்கப்படவில்லை.