/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/183 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல்
UPDATED : நவ 18, 2026 09:30 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:28 PM
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சுந்தராபுரம்: சுந்தராபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எஸ்.ஐ.,ராஜேஷ்.
போலீசாருடன் மதுக்கரை மார்க்கெட் சாலையில், திருமண மண்டபம் அருகேயுள்ள பெட்டிக்கடையில் சோதனை செய்தார். தடை செய்யப்பட்ட 2 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் இருப்பது தெரிந்தது. அவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். கடையிலிருந்த, எம்.ஜி.ஆர். நகரில் வசிக்கும் ராஜ்குமார், 39 கைது செய்யப்பட்டார். அவர் கொடுத்த தகவலில், வீட்டிலிருந்த 181.85 கி.கிராம் புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.