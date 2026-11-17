/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ஒன்றாவது டிவிஷன் கிரிக்கெட் போட்டி ‘டை’
UPDATED : நவ 17, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 16, 2026 07:52 PM
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கோவை: கோவை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கம்(சி.டி.சி.ஏ.) சார்பில், ஒன்றாவது டிவிஷன் போட்டி எஸ்.ஆர்.மைதானத்தில் நடந்தது.
கோவை நைட்ஸ் அணியினர் 47.1 ஓவரில் 182 ரன் எடுத்தனர். சந்தோஷ்குமார் 34, சரவணகுமார் 31 ரன் எடுத்தனர். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மில்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் அணியினர் 48.1 ஓவரில் 182 ரன் எடுத்தனர். ஹரி நிசாந்த் 43, அஜிதேஸ் 35 ரன் எடுத்தனர். எதிரணியின் ராதாகிருஷ்ணன் 3 விக்கெட் எடுத்தார். இரு அணிகளின் ரன்களும் சமமாக இருக்க போட்டி ‘டை’ ஆனது. தொடர்ந்து போட்டிகள் நடக்கின்றன.