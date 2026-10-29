வடவள்ளியில் குப்பை இருந்த இடத்தில் 20 லட்சம் லிட்டர் மழைநீர் சேமிப்பு
வடவள்ளியில் குப்பை இருந்த இடத்தில் 20 லட்சம் லிட்டர் மழைநீர் சேமிப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 09:32 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:26 PM
கோவை: மாநகராட்சி சார்பில் வீடுகள், வணிக நிறுவனங்களில் மழைநீர் கட்டமைப்பு ஆய்வு நடக்கிறது. பயன்பாட்டில் இல்லாத குட்டைகளை சுத்தப்படுத்தி மழைநீரை சேகரிக்கும் பணி நடக்கிறது.
வடவள்ளி அருகே தொண்டாமுத்தூர் ரோடு, பொம்மணம்பாளையம் பிரிவில் 30 சென்ட் பரப்பில் குட்டை உள்ளது. பராமரிப்பின்றி குப்பை கூளமாக இருந்தது. மாநகராட்சி சார்பில் குப்பையை அகற்றி, 50 அடிக்கு குழி தோண்டப்பட்டது. 10 நாட்களில் பெய்த மழையில் சுமார் 20 லட்சம் லிட்டர் நீர் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'வடவள்ளி சுற்றுவட்டார பகுதியில் நிலத்தடி மட்டம் 900 அடிக்கு கீழ் சென்றுவிட்டது. மழை நீரை சேமிப்பதால் நிலத்தடி நீர் அதிகரிக்கும். அருகில் உள்ள லட்சுமி நகரில் 3 ஏக்கரில் உள்ள குட்டையிலும் மழைநீரை சேகரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். இதே மாநகர பகுதிகளில் உள்ள 90 குட்டையிலும் மழை நீர் சேமிக்க உள்ளோம்' என்றனர்.