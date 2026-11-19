/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/யாசகம் கேட்ட 20 பேர் காப்பகத்தில் ஒப்படைப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 06:39 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:36 PM
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காந்திபுரம்: காந்திபுரத்தில் டவுன் மற்றும் சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட் சமீபகாலமாக மதுப்பிரியர்களின் கூடாரமாக மாறி வருகிறது.
பட்ட பகலில் மது குடித்து விட்டு பயணிகள் அமரும் இருக்கையில் தூங்குகிறார்கள். பயணிகளுக்கு தொந்தரவானது. பஸ் ஸ்டாண்டில் மது குடிக்கும் வீடியோ வைரலானதையடுத்து காட்டூர் போலீசார் இருவரை கைது செய்தனர். மேலும் பலர் பஸ் ஸ்டாண்டிலேயே தங்கி மக்களிடம் யாசகம் கேட்டு இடையூறு செய்வதாக புகார் எழுந்தது. போலீசார் யாசகத்தில் ஈடுபட்ட 20 பேரை மீட்டு, ஆர்.எஸ்.புரம் மாநகராட்சி காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனர். அவர்களுக்கு கவுன்சிலிங் வழங்கப்படுகிறது.