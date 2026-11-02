21 டன் மின்னணு கழிவு சேகரிப்பு: 69,209 கிலோ கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்றத்துக்கு 'செக்' வச்சாச்சு
21 டன் மின்னணு கழிவு சேகரிப்பு: 69,209 கிலோ கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்றத்துக்கு 'செக்' வச்சாச்சு
UPDATED : நவ 02, 2026 05:16 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:04 PM
கோவை: மாநகராட்சியில் குப்பை தொட்டி முறை ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது. தினமும் வீடு வீடாக சென்று குப்பை சேகரிக்கப்படுகிறது. புதிய திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிப்படி, குப்பையை 4 வகையாக பிரித்து கொடுக்க விழிப்புணர்வு செய்யப்படுகிறது.
இதில் பெரிய சவாலாக இருப்பது மின்னணு கழிவு. மின்னணு சாதனங்கள் ஆறாம் விரல் போல மனிதர்களுடன் ஒட்டிவிட்டது. நாட்டில் தற்போது 4 லட்சம் டன் மின்னணு கழிவு உருவாகிறது.
அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் மின்னணு கழிவு எண்ணிக்கை 500 சதவீதம் அதிகரிக்கும் என கூறப்படுகிறது. அவற்றை நிர்வகிப்பதில் சிக்கல் நிலவுகிறது.
மத்திய அரசு, 'இ -வேஸ்ட் 6.0' என்கிற திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. மின்னணு கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்வது, சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை குறைப்பதே திட்டத்தின் நோக்கம்.
மாநகராட்சியின் 5 மண்டலங்களில், அக். 2 முதல் 31 வரை மின்னணு கழிவு சேகரிப்புக்கு சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட்டது. பள்ளிகளில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியும் நடத்தப்பட்டது.
இது தொடர்பாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், சிறப்பு முகாமில் 21.46 டன் மின்னணு கழிவுகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் 69,209 கிலோ கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்றம் தடுக்கப்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது ஓராண்டில் 3,460 மரங்கள் உறிஞ்சும் கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு சமம். 21,467 கிலோ லிட்டர் நீர் சேமிப்பதற்குச் சமமான நன்மையை கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.