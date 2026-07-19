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பணம் வைத்து சூதாட்டம்: வடபுதுாரில் 22 பேர் கைது

பணம் வைத்து சூதாட்டம்: வடபுதுாரில் 22 பேர் கைது

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:01 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:50 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:01 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:50 PM

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கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு வடபுதுாரில், பணம் வைத்து சூதாடிய, 22 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கிணத்துக்கடவு, வடபுதூரில் உள்ள தனியார் வீட்டில், சிலர் பணம் வைத்து சீட்டு விளையாடுவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பார்த்த போது, பணம் வைத்து சீட்டு விளையாடியது உறுதியானது.

இதைத்தொடர்ந்து சீட்டு விளையாடிய, கிணத்துக்கடவு சுற்றுவட்டார பகுதியைச் சேர்ந்த, 22 நபர்களை கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து, 104 சீட்டுகள் மற்றும் ரூ.1.68 லட்சம் பணம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். 22 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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