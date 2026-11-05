220 வகை ஸ்வீட்ஸ் 60 வகை காரம்: அன்னபூர்ணாவில் தீபாவளி மேளா துவக்கம்
220 வகை ஸ்வீட்ஸ் 60 வகை காரம்: அன்னபூர்ணாவில் தீபாவளி மேளா துவக்கம்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:24 AM
கோவை: தீபாவளியை முன்னிட்டு, ஸ்ரீ அன்னபூர்ணா ஓட்டலில் ஸ்வீட் மேளா நேற்று துவங்கியது.
கணபதி, அவிநாசி சாலை, ஆர்.எஸ்.புரம், மேட்டுப்பாளையம் சாலை, காந்திபுரம் சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட், துடியலூர் மற்றும் பீப்பிள்ஸ் பார்க் கிளைகளில் ஸ்வீட் மேளா 7ம் தேதி வரை நடக்கிறது. ரூ.150 முதல் ரூ.1,000 வரையிலான ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் கூப்பன்கள் அனைத்து கிளைகளில் கிடைக்கும். மேட்டுப்பாளையம் ரோடு கிளை ஸ்வீட் மேளாவை, அன்னபூர்ணா நிர்வாக இயக்குனர் சீனிவாசன் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி ஜெகன் துவக்கி வைத்தனர்.
அன்னபூர்ணா ஸ்வீட் பிரிவு பணியாளர்கள் கூறுகையில், 220 வகையான ஸ்வீட், 60 வகையான காரம் வகைகள் மேளாவில் இடம் பெற்றுள்ளன. பண்டிகை காலத்தை மனதில் கொண்டு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன.
பர்பி சாக்லேட், பர்பி கேசர், மலாய் பர்பி, மில்க் கோதா பர்பி, கீர் கதம் ஸ்பெஷல், கிவி பாதாம் காஜு டிலைட். சான்ட்விச் மில்க், ஸ்பேஷல் மில்க் கேக், திரிவேணி சக்ரா என 100க்கும் மேற்பட்ட நெய் தயாரிப்பு ஸ்வீட்கள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன. இந்த தீபாவளி பண்டிகைக்கு என 8 வகையான 'டிரை ப்ரூட் பாக்ஸ்' அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம்.
பெங்காலி காஜு, ஃபிக் லட்டு, மேங்கோ டிலைட், பாதாம் குஜியா, ஃபிக் டிலைட் ஆகிய புதிய ரக ஸ்வீட்களையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம். இவை எல்லாம் சர்க்கரை கலக்காமல் அந்தந்த பழங்களில் உள்ள இயற்கையான சுவையின் அடிப்படையில் செய்யப்பட்டது. கிளைகளில் நேரடியாகவும், அன்னபூர்ணாவின் வெப்சைட்டிலும் ஸ்வீட்களை ஆர்டர் செய்யலாம். வாடிக்கையாளர்கள் அவர்கள் விருப்பத்திகேற்ப தேர்வு செய்யும் 'கிப்ட் ஹேம்பர்' அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம் என்றனர்.
சொடல் டெக் குழுமத்தின் தொழில்நுட்ப இயக்குனர் சுப்ரமணியம், முதன்மை பொது மேலாளர் மூர்த்தி, இயக்குனர்கள் ஹேமமாலினி , சீனிவாசன், அஸ்வத் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றனர்.