/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/கோவை குற்றாலத்தில் 2,200 சுற்றுலா பயணிகள்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:26 AM
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சாடிவயல்: போளுவாம்பட்டி வனச்சரகத்திற்குட்பட்ட கோவை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில், அடர் வனப்பகுதியில் கோவை குற்றாலம் அருவி உள்ளது.
கடந்த வாரம் கனமழையின் காரணமாக, வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. நவ. 5 முதல் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.
நேற்று, நீர்வரத்து சீரானதையடுத்து, சுற்றுலா பயணிகள் அனுமதிக்கப்பட்டனர். விடுமுறை என்பதால், 2,200 சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர். அருவியில் குளித்து மகிழ்ந்தனர். சாடிவயல் யானைகள் முகாமிலும், நூற்றுக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள், யானைகளை பார்வையிட்டு சென்றனர்.