2,647 குழந்தைகளுக்கு கிடைத்தது தங்கமோதிரம் 

ADDED : செப் 28, 2026 07:01 PM
கோவை: தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்ட துவக்கவிழா, கோவை அரசு மருத்துவமனையில் நேற்று நடந்தது.
25 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கி பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் பேசுகையில், ‘‘கோவையில் 2,647 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும். தினசரி 25 குழந்தைகள் வீதம், கோவை அரசு மருத்துவமனை, பொள்ளாச்சி, வால்பாறை, மேட்டுபாளையம் அரசு மருத்துவமனைகளில், மோதிரம் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இனி அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு, டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் நாளில், தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும்.
அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள குறைகளுக்கு விரைவில் தீர்வு காணப்படும். மோசமான ரோடுகள் விரைவில் சரி செய்யப்படும்.
தாராபுரம் இடைத்தேர்தலுக்காக கோவைக்கு வரும் முதல்வருக்கு, சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்க ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றன. எங்களுக்கு வரும் கூட்டம் தன்னெழுச்சியானது. மக்களை கூட்ட பணம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
இடைத்தேர்தலில் எதிர்கட்சினரின் சதி வேலைகளை கண்டுகொள்ளாமல், மக்கள் பணி செய்ய முதல்வர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். குறுக்கு வழியில் ஜெயிக்க நினைப்பவர்கள் தோல்வியடைவர்’’ என்றார்.
கலெக்டர் பவன்குமார், ‘டீன்’ கீதாஞ்சலி, சூலுார் எம்.எல்.ஏ., சுகுமார் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.