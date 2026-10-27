ஆறு ஆண்டுகளில் 28 கொத்தடிமைகள்...பத்திரமாக மீட்பு!:போலி ஆதார் பயன்படுத்தியது அம்பலம்
ஆறு ஆண்டுகளில் 28 கொத்தடிமைகள்...பத்திரமாக மீட்பு!:போலி ஆதார் பயன்படுத்தியது அம்பலம்
ADDED : செப் 26, 2026 05:08 AM
ADDED : செப் 26, 2026 05:08 AM
கோவை: கோவை புறநகர் பகுதிகளில் ஆறு ஆண்டு களில், 28 கொத்தடிமை தொழிலாளர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் போலி ஆதார் பயன்படுத்தி வேலையில் சேர்ந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளதால், அதிகாரிகள் மேலும் விசாரிக்கின்றனர்.
கோவை மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில், வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் ஏராளமானோர் பல்வேறு தொழிற்சாலைகளில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.
குடும்பச்சூழல், மொழி உள்ளிட்ட பிரச்னைகளால் சிலர் கொத்தடிமைகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாக, சமூக ஆர்வலர்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.
அனைவரும் ஊதியம் இல்லாமல், அடிப்படை வசதியின்றி தங்க வைத்திருப்பதாக வந்த தகவலின் பேரில், தொழிலக பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், வருவாய் மற்றும் போலீசார் ஆய்வு நடத்தினர்.
இதன்படி ஆனைகட்டி, தடாகத்திலுள்ள செங்கல் சூளைகளில், 2021ல் கொத்தடிமையாக பணிபுரிந்த திருப்பூரை சேர்ந்த ஒருவர்; மலுமிச்சம்பட்டியிலுள்ள தொழிற்சாலையில் பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த 5 சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட, 27 பேர் மீட்கப்பட்டனர்.
ஆனால் போலி ஆதார் பயன்படுத்தி பணியில் சேர்ந்திருந்ததால், அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய தலா ரூ.30,000 நிவாரண தொகையை வழங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. 27 பேரில் தற்போது 8 பேரின் உண்மையான ஆதார் விபரம் கிடைத்தது.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ள அதிகாரிகள், இது பற்றி மேலும் விசாரிக்கின்றனர். மற்றவர்களின் அடையாள விபரங்களை உறுதி செய்யும் பணியும் நடக்கிறது.
தோட்டங்கள், கால்நடை பண்ணைகளில் கொத்தடிமை முறை பின்பற்றப்படுகிறதா, தொழிலாளர்கள் எங்கிருந்து அழைத்து வரப்படுகின்றனர், யார் மூலம் பணியில் சேருகின்றனர், ஊதியம், தங்குமிடம் அடிப்படை வசதிகள் பற்றியும் ஆய்வு செய்வது அவசியம். மீட்பு நடவடிக்கை தொடர்ந்தாலும், தொழிலாளர்களின் அடையாளம், பணியமர்த்தும் முறை, நிவாரணம் வழங்குவதிலுள்ள சிக்கல் ஆகியவற்றால், கொத்தடிமை முறையை கண்டறிவதில் சிரமம் உள்ளது என்கின்றனர் சமூக ஆர்வலர்கள்.
'தோட்டங்கள், கால்நடை பண்ணைகளில் கொத்தடிமை முறை உள்ளதா என்பதை ஆய்வு செய்ய அரசுத் துறைகள் இணைந்தால்தான், கொத்தடிமை முறையை ஒழிக்க முடியும்' என்கின்றனர், தொழிலாளர்துறை அதிகாரிகள்.