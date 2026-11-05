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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/தீபாவளிக்கு 2,895 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்: கடந்த ஆண்டை விட 200 பஸ்கள் கூடுதல்

தீபாவளிக்கு 2,895 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்: கடந்த ஆண்டை விட 200 பஸ்கள் கூடுதல்

தீபாவளிக்கு 2,895 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்: கடந்த ஆண்டை விட 200 பஸ்கள் கூடுதல்

UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM

ADDED : நவ 04, 2026 10:24 AM

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UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM ADDED : நவ 04, 2026 10:24 AM

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கோவை: தீபாவளியை முன்னிட்டு, கோவையில் இருந்து வெளிமாவட்டங்கள் மற்றும் வெளிமாநிலங்களுக்கு செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக, நவ., 5 முதல் 8ம் தேதி வரை 2,895 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இந்தாண்டு கூடுதலாக 200 பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

அதன் விபரம்:

சிங்காநல்லூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களுக்கு 1,210 பஸ்களும், சூலூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து திருச்சி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, காரைக்குடி, கரூர் பகுதிகளுக்கு 350 பஸ்களும் இயக்கப்படுகின்றன.

காந்திபுரம் சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மேட்டுப்பாளையம், சத்தியமங்கலம், ஈரோடு, சேலம், திருப்பூருக்கு 610 பஸ்களும், உக்கடம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பொள்ளாச்சி, உடுமலை, பழனி, பாலக்காடு பகுதிகளுக்கு 110 பஸ்களும் இயக்கப்படுகின்றன.

மேட்டுப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து திருப்பூர், ஈரோடு, மதுரை, திருச்சி, தேனி, திண்டுக்கல் பகுதிகளுக்கு 110 பஸ்களும், சாய்பாபா காலனி புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து ஊட்டி, குன்னூர், கூடலூருக்கு 195 பஸ்களும் இயக்கப்படுகின்றன. பொள்ளாச்சி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மதுரை, திருப்பூர், ஈரோடு, தேனி, திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம் பகுதிகளுக்கு 310 பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. சூலூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 6ம் தேதி முதல் சிறப்பு பஸ்கள் புறப்படுகின்றன.

தென் மாவட்டங்களில் இருந்து கோவைக்கு வரும் பஸ்கள் அனைத்தும் சிங்காநல்லூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் மட்டுமே பயணிகளை இறக்கிவிட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சிங்காநல்லூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் முன்பதிவு செய்த பயணிகளுக்கான பஸ்கள், எதிர்புறம் உள்ள எல்.எஸ்.ஐ., மைதானத்தில் நிறுத்தப்படும். அங்கிருந்து முன்பதிவு செய்த பயணிகள் ஏற்றி செல்லப்படுவர்.

குறைகளை தெரிவிக்கலாம்


பஸ் இயக்கம் தொடர்பான குறைகள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கு, 1077 அல்லது 0422- 2306051 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம். ஆம்னி பஸ்களில் கூடுதல் கட்டணம் தொடர்பான புகார்களுக்கு 93848 08302 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
வாகனங்கள் நிறுத்த வசதி
பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க, காந்திபுரம், உக்கடம் பகுதிகளில் தற்காலிக வாகன நிறுத்துமிடங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
காந்திபுரத்தில் மாநகராட்சி வாகன நிறுத்துமிடம், மாநகராட்சி பள்ளி வளாக மைதானம், லட்சுமி காம்ப்ளக்ஸ் வாகன நிறுத்துமிடம் ஆகிய இடங்களில் வாகனங்களை நிறுத்தலாம். ராஜவீதி அரசு துணி வணிகர் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், கோனியம்மன் கோவில் எதிரே உள்ள மாநகராட்சி வாகன நிறுத்துமிடம், நல்லாயன் பள்ளி மைதானம், நரசிம்மன் கோயில் இடதுபுறம் உள்ள இடம் மற்றும் போத்தீஸ், சென்னை சில்க்ஸ், கணபதி சில்க்ஸ், சரவணா ஸ்டோர் ஆகிய ஜவுளி நிறுவனங்களின் வாகன நிறுத்துமிடங்களையும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.



கொடிசியாவில் இருந்துஆம்னி பஸ்கள் இயக்கம்


வரும் 6ம் தேதி முதல் 8ம் தேதி வரை அனைத்து ஆம்னி பஸ்களும் அவிநாசி ரோட்டில் உள்ள கொடிசியா அருகில் உள்ள மைதானத்தில் இருந்து மட்டுமே இயக்கப்படும். அங்கிருந்து சென்னை, பெங்களூரு செல்லும் ஆம்னி பஸ்கள் அவிநாசி ரோடு வழியாகவும், தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் பஸ்கள் சின்னியம்பாளையம், நீலாம்பூர், எல் அண்ட் டி பைபாஸ் வழியாகவும் திருச்சி ரோட்டை சென்றடையும் வகையிலும் இயக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கொடிசியா மைதானத்தில் பயணிகளுக்காக கட்டண உணவகங்களும் அமைக்கப்படுகின்றன.



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