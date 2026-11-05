தீபாவளிக்கு 2,895 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்: கடந்த ஆண்டை விட 200 பஸ்கள் கூடுதல்
தீபாவளிக்கு 2,895 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்: கடந்த ஆண்டை விட 200 பஸ்கள் கூடுதல்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:24 AM
கோவை: தீபாவளியை முன்னிட்டு, கோவையில் இருந்து வெளிமாவட்டங்கள் மற்றும் வெளிமாநிலங்களுக்கு செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக, நவ., 5 முதல் 8ம் தேதி வரை 2,895 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இந்தாண்டு கூடுதலாக 200 பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
அதன் விபரம்:
சிங்காநல்லூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களுக்கு 1,210 பஸ்களும், சூலூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து திருச்சி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, காரைக்குடி, கரூர் பகுதிகளுக்கு 350 பஸ்களும் இயக்கப்படுகின்றன.
காந்திபுரம் சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மேட்டுப்பாளையம், சத்தியமங்கலம், ஈரோடு, சேலம், திருப்பூருக்கு 610 பஸ்களும், உக்கடம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பொள்ளாச்சி, உடுமலை, பழனி, பாலக்காடு பகுதிகளுக்கு 110 பஸ்களும் இயக்கப்படுகின்றன.
மேட்டுப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து திருப்பூர், ஈரோடு, மதுரை, திருச்சி, தேனி, திண்டுக்கல் பகுதிகளுக்கு 110 பஸ்களும், சாய்பாபா காலனி புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து ஊட்டி, குன்னூர், கூடலூருக்கு 195 பஸ்களும் இயக்கப்படுகின்றன. பொள்ளாச்சி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மதுரை, திருப்பூர், ஈரோடு, தேனி, திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம் பகுதிகளுக்கு 310 பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. சூலூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 6ம் தேதி முதல் சிறப்பு பஸ்கள் புறப்படுகின்றன.
தென் மாவட்டங்களில் இருந்து கோவைக்கு வரும் பஸ்கள் அனைத்தும் சிங்காநல்லூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் மட்டுமே பயணிகளை இறக்கிவிட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிங்காநல்லூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் முன்பதிவு செய்த பயணிகளுக்கான பஸ்கள், எதிர்புறம் உள்ள எல்.எஸ்.ஐ., மைதானத்தில் நிறுத்தப்படும். அங்கிருந்து முன்பதிவு செய்த பயணிகள் ஏற்றி செல்லப்படுவர்.