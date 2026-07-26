﻿ மாணவர்களுக்கு கஞ்சா சப்ளை 3 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:32 AM
கோவை: கோவை சரவணம்பட்டி, காளப்பட்டி பகுதிகளில், மதுவிலக்கு அமலாக்கப்பிரிவு போலீசார், கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டவர்களை கண்காணித்து தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
சோதனையில், கண பதியை சேர்ந்த கவுதம்,25, ஆவாரம்பாளையம் சேர்ந்த ராகுல் குமார்,25 குரும்பபாளையத்தை சேர்ந்த தினேஷ்குமார், 26 ஆகிய மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இவர்களிடம் இருந்து, 4 கிலோ கஞ்சா, மூன்று கார்கள், ஒரு பைக் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். இவர்கள் ஐ.டி., ஊழியர்கள் மற்றும் மாணவர்களை அதிகம் டார்கெட் வைத்து கஞ்சா சப்ளை செய்தது தெரியவந்தது.
போலீசார் கூறுகையில், 'இவர்களிடம், கஞ்சா வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு அழைத்து தகவல் தெரிவிக்கவும், கவுன்சிலிங் ஏற்பாடு செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கி பணப்பரிவர்த்தனை குறித்தும் விசாரணை நடக்கிறது' என்றனர்.