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தாளியூரில் மகளிர் உதவி குழு 3 நாள் கண்காட்சி துவக்கம்
தாளியூரில் மகளிர் உதவி குழு 3 நாள் கண்காட்சி துவக்கம்
ADDED : அக் 22, 2026 05:59 PM
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தொண்டாமுத்துார்: ஊரக மற்றும் வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் மகளிர் சுய உதவி குழுக்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களை சந்தைப்படுத்த, பல இடங்களிலும் கண்காட்சி நடத்தப்படுகிறது.
மூன்று நாள் கண்காட்சி, தாளியூரில் உள்ள நானா நானி அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இன்று (அக்.,22) துவங்கியது. கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம் மாவட்ட மகளிர் சுய உதவி குழுவினர், 40 ஸ்டால்கள் அமைத்துள்ளனர். வீட்டு அலங்கார பொருட்கள், கைவினை பொருட்கள், கைத்தறி சேலைகள், சிறுதானிய உணவுகள், அழகு சாதன பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.