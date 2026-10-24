பெரிய ஸ்டேஷனாக போத்தனுார் உருவெடுக்கும் வடகோவையில் கூடுதலாக 3 நடைமேடைகள்
பெரிய ஸ்டேஷனாக போத்தனுார் உருவெடுக்கும் வடகோவையில் கூடுதலாக 3 நடைமேடைகள்
UPDATED : அக் 23, 2026 10:57 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:57 PM
கோவை: ''பல்வேறு வசதிகளுடன் கூடிய பெரிய ஸ்டேஷனாக போத்தனுார் உருவெடுக்கும். வடகோவையில் சரக்கு முனையம் மாற்றப்பட்டு, கூடுதலாக மூன்று நடைமேடைகள் அமைக்கப்படும்,'' என, தெற்கு ரயில்வே பொதுமேலாளர் தெரிவித்தார்.
தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் சுப்பா ராவ் கோவை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நேற்று ஆய்வு செய்தார். அப்போது, அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
வடகோவை ரயில்வே ஸ்டேஷனில், எஸ்கலேட்டர் உள்ளிட்ட ஒரு சில பணிகள் மட்டும் நிறைவடைய வேண்டியுள்ளது. அங்கிருக்கும் சரக்கு முனையம் துடியலுாருக்கு மாற்றப்பட உள்ளது. இதையடுத்து, மூன்று நடைமேடைகள் கூடுதலாக அமைக்கப்படுவதால், கோவை ஸ்டேஷனில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல் குறைக்கப்படும்.
வடகோவை - மேட்டுப்பாளையம் இடையே, இரட்டை ரயில் பாதை அமைப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. போத்தனுார் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மேம்பாட்டு பணிகளுடன், அருகே மூன்று பிட் லைன் உள்ளிட்ட வசதிகளும் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதனால், பல்வேறு வசதிகளுடன் கூடிய பெரிய ஸ்டேஷனாக போத்தனுார் உருவெடுக்கும்.
மேட்டுப்பாளையம் ஸ்டேஷனில் 'யார்டு' மேம்பாட்டு பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இப்பணிகள் முடிவடைந்தால் கூடுதல் ரயில்கள் இயக்க முடியும். கோவையில் இருந்து மேட்டுப்பாளையத்துக்கு கூடுதலாக ஆறு ரயில்கள் இயக்க, சேலம் கோட்டத்தில் இருந்து கருத்துரு அனுப்பப்பட்டுள்ளது; உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
தமிழகத்தில் கூடுதலாக ரயில் பாதைகள் அமைப்பதற்கு நிலம் அதிகம் தேவைப்படுகிறது. கன்னியாகுமரி-திருவனந்தபுரம், கும்பகோணம் பகுதிகளில் இரட்டை ரயில் பாதை அமைக்க அதிக நிலம் ஆர்ஜிதம் செய்ய வேண்டியுள்ளது. இதற்கு தேவையான நிலம் ஒதுக்கி நடவடிக்கை எடுக்குமாறு, முதல்வர் விஜயை சந்தித்து தெற்கு ரயில்வே தரப்பில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். நிலம் வழங்கினால் பணிகள் விரைந்து முடிக்க ஏதுவாக இருக்கும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.