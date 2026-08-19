ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கல்லுாரி ஹேக்கத்தான் வெற்றி பெற்ற 3 அணிக்கு ரொக்கப்பரிசு 

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கல்லுாரி ஹேக்கத்தான் வெற்றி பெற்ற 3 அணிக்கு ரொக்கப்பரிசு
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கல்லுாரி ஹேக்கத்தான் வெற்றி பெற்ற 3 அணிக்கு ரொக்கப்பரிசு
ADDED : ஆக 15, 2026 08:01 PM
நவஇந்தியா: ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை, அறிவியல் கல்லுாரி, சிங்கப்பூர் ஐ ஜீனியஸ் ஏ.ஐ.பிரைவேட் லிமிடெட் சார்பில், தேசிய அளவிலான 24 மணிநேர ஹேக்கத்தான், 3.0 போட்டி நடந்தது.
நேற்று நடந்த நிறைவு விழாவுக்கு எஸ்.என்.ஆர்.சன்ஸ் அறக்கட்டளை நிர்வாக அறங்காவலர் சுந்தர் ராமகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தார். சிங்கப்பூர் ஐ ஜீனியஸ் ஏ.ஐ., பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனர் காளிராஜன் பஞ்சலிங்கம், பாரதியார் பல்கலை பதிவாளர் ராஜவேல் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த 67 பல்கலை, கல்லுாரிகளை சேர்ந்த 1,100க்கு மேற்பட்ட போட்டியாளர்கள் பதிவு செய்தனர். தகுதி வாய்ந்த, 100 அணிகள் போட்டிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டன.
கோவை பி.எஸ்.ஜி. தொழில்நுட்ப கல்லுாரி அணிக்கு முதல் பரிசாக ரூ.1 லட்சம், கோவை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை, அறிவியல் கல்லுாரி அணிக்கு 2ம் பரிசாக ரூ.50,000, மூன்றாம் பரிசு பெற்ற கோவை கே.பி.ஆர். இன்ஜி., தொழில்நுட்பக் கல்லுாரி அணிக்கு ரூ.30,000 வழங்கப்பட்டன.