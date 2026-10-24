முதுமையில் ஆரோக்கியத்தை உறுதி செய்யும் 3 விஷயங்கள்
முதுமையில் ஆரோக்கியத்தை உறுதி செய்யும் 3 விஷயங்கள்
ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
கோவை: செரிமான பிரச்னை தான் முதியவர்களின் மிகப்பெரிய உடல் தொந்தரவு. சரியான உணவு முறையால், இந்த தொந்தரவை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்க முடியும் என்கிறார், ஊட்டச்சத்து நிபுணர் நவமணி.
‘‘முதியவர்களுக்கான உணவு முறை, எளிதில் செரிமானம் ஆகக்கூடியதாக இருப்பதோடு, தசை, எலும்புகளை வலுப்படுத்தி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க கூடியதாகவும் இருப்பது அவசியம். இதற்கு சில சத்துக்கள் தினசரி உணவில் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்’’ என்கிறார் அவர்.
தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்
* அதிக சர்க்கரை உள்ள பழங்கள்: நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள் மாம்பழம், பலாப்பழம், சப்போட்டா, வாழைப்பழம் போன்ற அதிக இனிப்பு நிறைந்த பழங்களை தவிர்ப்பது நல்லது.
* அமில உணவுகள் (புளிப்பு/காரம்): மூட்டு வலி மற்றும் தசை வலிகளை அதிகப்படுத்தும் வத்தக்குழம்பு, புளியோதரை போன்ற அதிக புளிப்பு மற்றும் காரம் நிறைந்த உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும்.
* உப்பு, கொழுப்புச்சத்து: ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த ஊறுகாய், கருவாடு, அப்பளம் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட பாக்கெட் உணவு குறைக்க வேண்டும். அசைவ உணவுகள், எண்ணெயில் பொரித்த உணவு தவிர்ப்பதும் நல்லது.
எப்படி சாப்பிடுவது?
ஒரே நேரத்தில் வயிறு முட்ட சாப்பிடாமல், ஒரு நாளைக்கு 5 முதல் 6 முறை சிறிய அளவுகளாகப் பிரித்து சாப்பிட வேண்டும். எளிதில் செரிக்கும் இட்லி, இடியாப்பம், கஞ்சி, காய்கறி சூப், பருப்பு சாதம் போன்ற ஆவியில் வெந்த மென்மையான உணவுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.
தாகம் எடுக்காவிட்டாலும் கூட, தினமும் 1.5 – 2 லிட்டர் வரை தண்ணீர் குடிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இதயம், சிறுநீரகப் பிரச்னை உள்ளவர்கள் மருத்துவரின் அறிவுரைப்படி மட்டுமே நீரின் அளவைத் தீர்மானிக்க வேண்டும்.
வயதானவர்களுக்கு சில உணவு சாப்பிட்டால் ஒவ்வாமை, அலர்ஜி பாதிப்பு ஏற்படலாம். அவற்றை தவிர்ப்பதோடு, உங்கள் மருத்துவர் அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணரிடம், உணவு சார்ந்த சந்தேகங்களை கேட்கலாம்.
சரிவிகித உணவு, ஓய்வு, நல்ல மனநிலைதான், முதுமையில் ஆரோக்கியத்தை உறுதி செய்யும் தாரக மந்திரம்.