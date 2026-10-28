கே.பி.ஆர். கல்லுாரியில் 3 உலக சாதனை

UPDATED : அக் 27, 2026 03:47 PM
ADDED : அக் 27, 2026 03:44 PM
கோவை: கே.பி.ஆர். கலை அறிவியல், ஆராய்ச்சி கல்லுாரி ஏழு ஆண்டு கல்விப் பயணத்தை கொண்டாடுகிறது.
அதில் நடந்த உலக சாதனை திருவிழாவில், 200 கி.மீ. தொடர் ஓட்டம், 655 நூல்கள் வெளியீடு, 1.26 லட்சம் விதைப் பந்துகள் தயாரிப்பு என மூன்று சாதனைகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. கே.பி.ஆர். குழும தலைவர் ராமசாமி தலைமை வகித்தார்.
போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வை வலியுறுத்தி, 464 பேர் பங்கேற்ற 200 கி.மீ. தொடர் ஓட்டம் 11 மணி நேரம் 28 நிமிடங்களில் நிறைவடைந்தது.
இரண்டாவது சாதனையாக, 27 துறைகளை சேர்ந்த 864 மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் இணைந்து 655 நூல்கள் எழுதியுள்ளனர்.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி, 1,022-க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிப் பங்கேற்பாளர்கள், 464 நாட்டு நலப்பணித் திட்டத் தன்னார்வலர்கள் இணைந்து 1,26,000 விதைப் பந்துகளை தயாரித்தனர்.இந்த சாதனைகளுக்கு எலைட் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட்ஸ், ஏசியன் புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ், இந்தியன் புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் அமைப்புகள் சான்றளிக்க உள்ளன.